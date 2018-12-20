Ayşen Gruda’nın kızından üzen açıklama!

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak, pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti.

Hastane Derindere, tüm imkanlarını seferber ederek son derece özenli bir bakım yürütmekte. Biz ailesi olarak her an başındayız. Tıbbı açıdan durumu detaylı bir şekilde doktorları tarafından açıklanacaktır. Başka hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Enfeksiyon riski olduğu için yoğun bakıma kimse alınamıyor. Ancak biliyoruz ki, bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyoruz.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Tiyatroya olan yeteneği küçük yaşlarında aile tarafından fark edildi. Lise eğitiminin babasını vefatıyla yarıda bırakmak zorunda kaldı. Televizyon için hazırladığı skeçlerden birince canlandırdığı bir karakter ile Domates Güzeli olarak anılmaya başladı. Oyunculuğa profesyonel olarak tiyatro sahnelerinde başlayan Ayşen Gruda, daha sonra Yeşilçam’ın unutulmayan oyuncuları arasına girdi. Tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile evlendi. Bir çocuğunun olduğu evliliği uzun sürdü fakat bitti.