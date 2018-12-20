Ayşen Gruda’nın kızından üzen açıklama!

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak, pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti.
Hastane Derindere, tüm imkanlarını seferber ederek son derece özenli bir bakım yürütmekte. Biz ailesi olarak her an başındayız. Tıbbı açıdan durumu detaylı bir şekilde doktorları tarafından açıklanacaktır. Başka hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Enfeksiyon riski olduğu için yoğun bakıma kimse alınamıyor. Ancak biliyoruz ki, bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyoruz.
AYŞEN GRUDA KİMDİR?
Tiyatroya olan yeteneği küçük yaşlarında aile tarafından fark edildi. Lise eğitiminin babasını vefatıyla yarıda bırakmak zorunda kaldı. Televizyon için hazırladığı skeçlerden birince canlandırdığı bir karakter ile Domates Güzeli olarak anılmaya başladı. Oyunculuğa profesyonel olarak tiyatro sahnelerinde başlayan Ayşen Gruda, daha sonra Yeşilçam’ın unutulmayan oyuncuları arasına girdi. Tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile evlendi. Bir çocuğunun olduğu evliliği uzun sürdü fakat bitti.
Kamera karşısına ilk kez Ve Silahlara Veda isimli filmde ile geçen Ayşen Gruda, daha sonra Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Özellikle aile filmlerinin kadrosunda hep yer alan Ayşen Gruda, 150’ye yakın filmde yer aldı. 1975’te Hanzo isimli filmde Feride karakterini canlandırdı. Film, bebekliğinden ormanda kaybolan ve ayılar tarafından yetiştirilen Hanzo isimli bir adamın yakalanmasını ve sonrasında yaşanan komik olayları anlatıyor. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Meral Zeren, Ayşen Gruda yer aldı.
Daha sonra ise Süt Kardeşler isimli filmde Emine karakterini canlandırdı. Arkadaşının süt kardeşine aşık olan Ramazan, arkadaşı Şaban’ın izin kağıdını alır ve doğruca süt annenin yanına gider. Fakat plandan olmayan dayı, damat ve Gulyabani Ramazan’ın tüm planlarını bozar. Filmin başrollerinde ise Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda ve Şener Şen yer aldı. Daha sonra ise Gülen Gözler isimli filmde Fikret karakterini canlandırdı. Film, kızlarını evlendirmek için evini hipotek ettiren Nezaket isimli bir kadının kocasına yakalanmasını ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Yeşilçam’ın sevilen aile filmlerinde biri olan Gülen Gözler’in başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Ahmet Sezerel, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Şener Şen yer aldı.
Daha sonra ise Davaro isimli filmde Ayşe karakterini canlandırdı. Sevdiği kızı alabilmek için kanlısını öldürmek zorunda kalan Memo, yolu kanlısıyla anlaşma yapmakta bulur ve kanlısı Sülo’yu vurmuş gibi yapar, böylelikle sevdiği kızı alır fakat bu kez kanun peşine düşer ve hapishaneye düşer. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Pembe Mutlu, Ayşen Gruda ve İhsan Yüce yer aldı. Dizi dünyasına adım atan Ayşen Gruda, 1994’te Kaygısızlar isimli dizide rol aldı. Dizi, Memnun Kaygısız’ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla beraber İstanbul’a göç etmesini ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ercan Yazgan, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Çiçek Dilligil, Ülkü Duru ve Betül Arım ter aldı.
2014’te ise Ruhumun Aynası isimli dizide Mehpare karakterini canlandırdı. Okuldan yeni mezun olan Elçin kendisine İstanbul’un ara sokaklarında bir psikiyatri kliniği açar fakat çevrede kimse bu duruma alışkın olmadığı için Elçin’i çok zor günler bekler. Dizinin başrollerinde ise Tuba Ünsal, Filiz Ahmet, Barış Yalçın ve Özgürcan Çevik yer aldı. Daha sonra ise sevilen dizi Beş Kardeş’te tol aldı. Dizi, anne ve babalarını depremde kaybeden 5 kardeşin yaşadığı komik olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Serkan Keskin, Osman Sonant, Nadir Sarıbacak, Tansu Biçer, Fatih Artman ve Nihal Yalçın yer aldı.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER!
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