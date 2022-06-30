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'Aysun Kayacı’nın son hali' denilmişti! O kişi Paula Erika çıktı

30.06.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Bilal Özcan, Aysun Kayacı'nın son hali olduğunu söyleyerek yayınında bazı fotoğraflara yer verdi. 'Aysun Kayacı’nın son hali' denilen fotoğraftaki kişi başka bir model çıktı. Görüntülerdeki kişi Aysun Kayacı değil Paula Erika adında bir modelmiş.

'Aysun Kayacı’nın son hali' denilmişti! O kişi Paula Erika çıktı

"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle bir döneme damga vuran ve yıllardır Türkiye'de olmayan Aysun Kayacı'nın son hali merak konusu oluyor. Geçtiğimiz aylarda Twitter'dan bıktığını söyleyerek hesapları yılda 2-3 kere şikayet ettiğini ifade eden Kayacı'nın son hali gündemdeydi.

“Beyaz Magazin” isimli magazin programında sunucu Bilal Özcan bir fotoğraf yayınlayarak bu kişinin Aysun Kayacı olduğunu ve videonun kendisine bir takipçisinin gönderdiğini söyledi. İddiaya göre Aysun Kayacı Dubai’de gelinlik denedi.

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AYSUN KAYACI'NIN SON HALİ KİM?

2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendiği iddiaları sonrası gerçek ortaya çıktı.

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Uzun süredir ortalarda görünmeyen Aysun Kayacı'nın bu görüntüleri yıllar içinde değiştiği ve estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde yorumlara neden oldu. 2. Sayfa'nın haberine göre; görüntülerdeki kişinin Aysun Kayacı olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Paula Erika adında bir model.

Ekran Alıntısı

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Aysun Kayacı
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