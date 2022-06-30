'Aysun Kayacı’nın son hali' denilmişti! O kişi Paula Erika çıktı

"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle bir döneme damga vuran ve yıllardır Türkiye'de olmayan Aysun Kayacı'nın son hali merak konusu oluyor. Geçtiğimiz aylarda Twitter'dan bıktığını söyleyerek hesapları yılda 2-3 kere şikayet ettiğini ifade eden Kayacı'nın son hali gündemdeydi.

“Beyaz Magazin” isimli magazin programında sunucu Bilal Özcan bir fotoğraf yayınlayarak bu kişinin Aysun Kayacı olduğunu ve videonun kendisine bir takipçisinin gönderdiğini söyledi. İddiaya göre Aysun Kayacı Dubai’de gelinlik denedi.

AYSUN KAYACI'NIN SON HALİ KİM?

2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendiği iddiaları sonrası gerçek ortaya çıktı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Aysun Kayacı'nın bu görüntüleri yıllar içinde değiştiği ve estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde yorumlara neden oldu. 2. Sayfa'nın haberine göre; görüntülerdeki kişinin Aysun Kayacı olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Paula Erika adında bir model.



