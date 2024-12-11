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  4. Yakınlarını bulmak isterlerken insan ezme makinelerini gördüler: Esad'ın ölüm kampı tüylerinizi ürpertecek

Yakınlarını bulmak isterlerken insan ezme makinelerini gördüler: Esad'ın ölüm kampı tüylerinizi ürpertecek

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
11.12.2024 10:07
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Yıllardır her türlü vahşetin sergilendiği hapishaneye giren mahkum yakınları akla zarar manzaralarla karşılaştı: Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın "ölüm kampı" olarak anılan Sednaya Hapishanesi'nde can veren insanların bedenlerini ezmek için kullanılan pres makineleri karşılarında duruyordu. Hitler dönemini aratmayan, son günlerin en çok konuşulan zulüm merkezindeki ürpertici işkence makineleri yakından görüntülendi.

Esad rejimine karşıt Suriyeli muhalif grupların 27 Kasım'da harekete geçmeleri sonucu 8 Aralık'ta Şam'ın kontrolü el değiştirdi. Yıllarca lüks içinde sefa sürerken halka enflasyon canavarı bırakıp ülkesinden Moskova'ya kaçan devrik lider Beşşar Esad'ın iktidarında mahkum edilen insanların uğradığı işkenceler Sednaya Hapishanesi'ne girilmesiyle gözler önüne serildi. Birçok Suriyeli hapishanede uzun süredir haber alamadıkları yakınlarını bu korkunç zulüm merkezinde bulmayı umuyor.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde Suriyeliler yakınlarını aramaya devam ediyor.

Aileler, hapishanedeki kayıtlara bakarak bir umutla yakınlarını bulmaya çalışıyor.

İşkence merkezi olarak nitelendirilen hapishanede, mahkumların cansız bedenlerini ezmek için kullanılan pres makineleri görüntülendi.

"ESAD BURADA ÇOK İNSAN ÖLDÜRDÜ VE ZULÜM YAPTI”

"ESAD BURADA ÇOK İNSAN ÖLDÜRDÜ VE ZULÜM YAPTI”

Muhalif gruba bağlı askerlerden Ahmet Elabdu, hapishanenin 3 kat yerin altında ve 3 kat yerin üstünde olduğunu belirtti:

Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad işkence hapishane
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