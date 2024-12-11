Yakınlarını bulmak isterlerken insan ezme makinelerini gördüler: Esad'ın ölüm kampı tüylerinizi ürpertecek

Esad rejimine karşıt Suriyeli muhalif grupların 27 Kasım'da harekete geçmeleri sonucu 8 Aralık'ta Şam'ın kontrolü el değiştirdi. Yıllarca lüks içinde sefa sürerken halka enflasyon canavarı bırakıp ülkesinden Moskova'ya kaçan devrik lider Beşşar Esad'ın iktidarında mahkum edilen insanların uğradığı işkenceler Sednaya Hapishanesi'ne girilmesiyle gözler önüne serildi. Birçok Suriyeli hapishanede uzun süredir haber alamadıkları yakınlarını bu korkunç zulüm merkezinde bulmayı umuyor.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde Suriyeliler yakınlarını aramaya devam ediyor.

Aileler, hapishanedeki kayıtlara bakarak bir umutla yakınlarını bulmaya çalışıyor.

İşkence merkezi olarak nitelendirilen hapishanede, mahkumların cansız bedenlerini ezmek için kullanılan pres makineleri görüntülendi.