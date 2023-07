AYT 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023! ÖSYM lisans bölümleri başarı sıralaması, taban puanı ve kontenjanları

Lisans bölümlerinin puan, sıralama ve kontenjan bilgileri ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzu sonrasında belli oldu. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona erecek. Tercih listelerine 4 yıllık bölüm ekleyecek adayların gündeminde AYT lisans bölümleri yer aldı. İşte ÖSYM lisans bölümleri başarı sıralaması, taban puanı ve kontenjanları

AYT LİSANS BÖLÜMLERİ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Adli Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Aile ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Alman Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Almanca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Almanca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Antropoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Arap Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Arapça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Arapça Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Arnavut Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Bahçe Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bankacılık ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Basım Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Basın ve Yayın Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Batı Dilleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilim Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bitki Koruma Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyokimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Boşnak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Bulgar Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Coğrafya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Çerkez Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Çeviribilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Çevre Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Çin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Çince Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Çizgi Film ve Animasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Çocuk Gelişimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Deri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Dilbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Diş Hekimliği Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)

Doğu Dilleri Taban Puanları (4 Yıllık) (DİL)

Ebelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Eczacılık Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)

Egzersiz ve Spor Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ekonometri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ekonomi ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

El Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Elektrik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Endüstriyel Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Enerji Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık) ( SAY)

Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Enerji Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ergoterapi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Ermeni Dili ve Kültürü Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Fars Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Farsça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Felsefe Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Film Tasarım ve Yönetmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Film Tasarımı ve Yazarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Film Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Finans ve Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Fizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Fizik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Fizik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Fotoğraf Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Fotoğraf ve Video Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Fotonik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Fransız Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Fransızca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Gazetecilik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gemi ve Yat Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Geomatik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gerontoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gıda Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gıda Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Görsel Sanatlar ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Grafik Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Grafik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Grafik Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Gümrük İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Gürcü Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Halkbilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Harita Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Havacılık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Hemşirelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Hindoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Hititoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Hukuk Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Hungaroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İbrani Dili ve Kültürü Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İç Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İktisadi ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İktisadi ve İdari Programlar Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İktisat Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İlahiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Fakültesi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim ve Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İmalat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İngiliz Dil Bilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İnşaat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İslam Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İslam İktisadı ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İslami İlimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İspanyol Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İstatistik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İtalyan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Japon Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Japonca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları(4 Yıllık) ( DİL)

Japonca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Karşılaştırmalı Edebiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Kazak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kimya Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kimya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Klasik Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kore Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Kültür ve İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Kürt Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Latin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Leh Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Lojistik Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Maden Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Makine Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Maliye Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Matematik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Matematik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Medya ve Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Muhasebe ve Finans Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Mühendislik Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Müzecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Nanobilim ve Nanoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Odyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Optik ve Akustik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Orman Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Otel Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Pazarlama Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Perfüzyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Pilotaj Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Polimer Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Politika ve Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Psikoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Rekreasyon Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Rus Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Rusça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Sağlık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sanat ve Kültür Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sermaye Piyasası Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sinema ve Dijital Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sinema ve Televizyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sinoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Siyasal Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Siyaset Bilimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sosyal Hizmet Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sosyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Spor Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Su Bilimleri ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Sümeroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Süryani Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Süt Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Takı Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tapu Kadastro Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tarım Ekonomisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tarımsal Genetik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tarımsal Yapılar ve Sulama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tarih Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tarih Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Tarla Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tekstil Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tekstil Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tekstil ve Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Tıp Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tıp Taban Puanları (6 Yıllık) ( SAY)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Turizm İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Turizm Rehberliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türk Halkbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türkoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Tütün Eksperliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uçak Bakım ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uçak Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uçak Gövde ve Motor Bakımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uçak Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Ukrayna Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Uluslararası Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Finans ve Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Urdu Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uzay ve Uydu Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Veteriner Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Yazılım Geliştirme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Yeni Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Yerel Yönetimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Zaza Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları (4 Yıllık)(SAY)

Zootekni Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)