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Aytaç Şaşmaz: Cemre'yi tanıdıkça 'iyi ki' dedim

17.09.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşklarını sosyal medyada itiraf eden oyuncu Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel, samimi açıklamalarda bulundu. İkiliden Şaşmaz, sevgilisi için, "Cemre'yi tanıdıkça 'iyi ki' dedim. O bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan." ifadelerini kullandı.

Aytaç Şaşmaz: Cemre'yi tanıdıkça 'iyi ki' dedim

Kısa bir süre önce aşk yaşadıklarını sosyal medyada ilan eden oyuncu Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel, Alem Dergisi'ne röportaj verdi.

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"KARAKTERİNİ MERAK ETTİM"

Şaşmaz, "Cemre'yi ilk gördüğünde ne hissettin?" sorusuna "Onu tanımıyordum. Karakterini merak ettim. Tanıdıkça da 'iyi ki' dedim." şeklinde yanıt verdi.

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Ünlü oyuncu ayrıca sevgilisi için "Cemre bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan." ifadelerini kullandı.

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Cemre Baysel de Aytaç Şaşmaz ile ilgili "Anlatamayacağım güzellikte bir kalbi var. Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü ve umutlu." şeklinde konuştu. Baysel'e, "Ünlü olmak nasıl hissettiriyor?" sorusu da yöneltildi. Oyuncu, "Rahat ve sakin yaşamayı seviyorum. Tanınıyor olmak beni biraz zorluyor ancak yaptığım mesleğin getirileri bunlar. Şikayetçi değilim." diye konuştu.
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Aytaç Şaşmaz
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