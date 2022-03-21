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Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel çiftinden müjdeli haber!

21.03.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Baht Oyunu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Şaşmaz ile Baysel nişanlanıyor mu?

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel çiftinden müjdeli haber!

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Baht Oyunu' dizisinin setinde tanışan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan geçtiğimiz haftalarda aşk itirafı gelmişti. Şaşmaz, partneri Baysel ile karelerini Instagram'dan paylaşıp, "İyi ki" yazarak, kalp emojisi koymuştu.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Bütün bu gelişmenin ardından Baysel ve Şaşmaz cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

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"SÜRPRİZLER PEK YAKINDA"

Ünlü çift, "Sürprizler, güzellikler pek yakında" notuyla samimi karesini paylaştı. İkilinin bu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.
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NİŞANLANIYORLAR MI?

Çiftin, yaz ayında aile arasında gerçekleştirecekleri bir törenle nişanlanacağı iddia edildi.

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Aytaç Şaşmaz
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