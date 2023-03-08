Ayvalı mercimek çorbası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz ayvalı mercimek çorbası malzemeleri ve tarifi!

Yeni bir çorba tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz. Ayva, mercimek, salça birleşimiyle hazırlanan ayvalı mercimek çorbasını çok seveceksiniz. Birkaç adımda yapabileceğiniz bu tarifi tekrar tekrar denemek isteyeceksiniz. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz ayvalı mercimek çorbası malzemeleri ve tarifi!
Ayvalı mercimek çorbası Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı. Tarifi ve görüntüsüyle dikkat çeken bu çorbanın tadı da merak edildi. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz ayvalı mercimek çorbası malzemeleri ve tarifi!
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