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Ayvalı mercimek çorbası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz ayvalı mercimek çorbası malzemeleri ve tarifi!

08.03.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir çorba tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz. Ayva, mercimek, salça birleşimiyle hazırlanan ayvalı mercimek çorbasını çok seveceksiniz. Birkaç adımda yapabileceğiniz bu tarifi tekrar tekrar denemek isteyeceksiniz. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz ayvalı mercimek çorbası malzemeleri ve tarifi!

Ayvalı mercimek çorbası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz ayvalı mercimek çorbası malzemeleri ve tarifi!
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 90kal

Ayvalı mercimek çorbası Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı. Tarifi ve görüntüsüyle dikkat çeken bu çorbanın tadı da merak edildi. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz ayvalı mercimek çorbası malzemeleri ve tarifi!

MALZEMELER

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 15 gram kök zencefil (Yaklaşık başparmak büyüklüğünde)
  • 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
  • 1 çay kaşığı toz karabiber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 adet orta boy ayva
  • 250 gram kırmızı mercimek (Yaklaşık 1,5 su bardağı)
  • 1 litre soğuk su+1,5 su bardağı sıcak su
  • Tuz

TARİF

  • Kuru soğanı doğrayın.
  • Sarımsağı ezin.
  • Zencefilin kabuğunu soyun ve rendenin ince tarafıyla rendeleyin.
  • Ayvanın kabuğunu soyun, çekirdekli kısımlarını çıkarıp rendeleyin.
  • Çorba tenceresini orta ateşe alın. Zeytinyağı, kuru soğan, sarımsak, zencefil, zerdeçal ve karabiberi kavurun.
  • Salçayı ilave edin ve karıştırın.
  • Rendelenmiş ayvayı ekleyin, kavurmaya bir süre daha devam edin.
  • Mercimek ve soğuk suyu ekleyin.
  • Mercimekler yumuşayana dek orta ateşte pişirin.
  • Mercimek yumuşadığında sıcak su ilave edin.
  • Ocağı kapatın ve tuzunu ekleyin.
  • Çorbayı el blenderıyla püre haline getirin.
  • Afiyet olsun...


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Yöresel mahluta çorbası malzemeleri ve tarifi!Yöresel mahluta çorbası malzemeleri ve tarifi!
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