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Az eş anlamlısı nedir? Az kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.03.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe derslerinde yer alan önemli konulardan biri eş anlamlı sözcüklerdir. Anlamdaş olarak da tabir edilen eş anlamlı kelimelerin doğru bir şekilde öğrenilmesi büyük bir öneme sahiptir. Anlamca aynı, yazılış ve okunuş yönünden birbirinden farklı olan sözcükler, eş anlamlı (anlamdaş) olarak bilinir. Peki, az kelimesinin eş anlamlı karşılığı var mı?

Az eş anlamlısı nedir? Az kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçemiz kelime haznesi açısından epey geniştir. Dilimizde pek çok sözcükle aynı manayı taşıyan ve eş anlamlı olarak kabul edilen kelimeler vardır. Az sözcüğü de eş anlamlı karşılığı bulunan kelimeler arasındadır. Azın eş anlamlısı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Az sözcüğü eski Türkçe “az” kelimesinden evrilerek, dilimize girmiştir. Türk Dil Kurumuna göre az kelimesinin birden fazla farklı manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (Sıfat) Özellik, süre, sayı, nicelik açısından eksik
  • (Zarf) Alışılmış olandan, ihtiyaç duyulandan ya da umulandan eksik
  • (Element Simgesi) Azot elementinin simgesi

Ayrıca az kelimesinin içerisinde geçtiği “azel, az az, az çok, az sonra, az buçuk, en azından azar azar” gibi birleşik sözcükler ve “az buz olmamak, aza çoğa bakmamak, az görmek, az ateş çok odunu yakar, az bulmak, az günün adamı olmamak” gibi deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

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Az kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Az sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu sözcük cümle içerisinde genellikle sıfat ya da zarf görevini üstlenir. Az kelimesi aynı zamanda birden fazla farklı anlam taşıdığı için eş sesli bir sözcük olarak karşımıza çıkar. Yazım ve okunuşları aynı, mana yönünden birbirinden farklı olan kelimeler eş sesli yani sesteş olarak kabul edilmektedir. Az kelimesi sesteş olduğu kadar anlamdaş karşılıkları olan da bir sözcüktür. Bu bağlamda az eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Eksik
  • Kıt
  • Cüzi

Yukarıda yer alan sözcükler, az kelimesiyle aynı manayı taşır. Bu yüzden bu sözcükler az kelimesi yerine kullanılır.

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Azın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Az kelimesi yerine geçen sözcükler, eş anlamlı olarak tabir edilmektedir. Günümüzde pek çok kişi az sözcüğü yerine eş anlamlı karşılıklarını kullanılır. Az kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse:

  • Sepetin içinde bulunan domateslerin bir kısmı eksikti.
  • Marketteki kasiyer alışveriş sonrası para üstünü eksik verdi.
  • Cüzi bir miktarda anlaşırsak satın alırım.
  • İş için çok cüzi bir ücrete anlaştık.
  • Biraz kitap okusaydı bugün bu kadar kıt sözlü olmazdı.
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