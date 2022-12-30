Azalma zıt anlamlısı nedir? Azalmanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kökenli olan azalma sözcüğü dilimizde çok kullanılan sözcükler arasında yer alır. Zengin bir dil olmasıyla dikkat çeken Türkçemizde farklı manalara gelen birçok kelime mevcuttur. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün manası şu şekildedir:

(İsim) Eksilme, tenakus, azalmak işi

Azalma sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim görevini görür, yani isim hâlinde kullanılır.

Azalma kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Azalma kelimesi günlük konuşmalarda ve yazışmalarda çok sık kullanılan sözcüklerden biridir. Dilimiz sözcük açısından çok zengin bir dil olduğu için duygumuzu, düşüncemizi ifade ederken bu sözcüklerden faydalanırız. Herhangi bir şeyin miktarının eksildiğini belirtmek için ise azalma kelimesini kullanırız. Bazı durumlarda ise tekrara düşmemek için sözcüklerin eş anlamlı veya zıt anlamlılarını kullanmayı tercih ederiz. Dilimizde kelimelerin bazılarının karşıt anlamlı karşılığı bulunurken bazılarının ise bulunmaz. Bu bağlamda azalma zıt anlamlısı olan herhangi bir sözcük de yoktur

Türkçemiz zengin bir dil olmasına rağmen her kelimenin eş anlamlısı ya da zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Azalma sözcüğünün eş anlamlısı vardır. Azalma sözcüğü yerine “eksilme” ya da “tenakus” kelimeleri tercih edilebilmektedir. Ancak azalma kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime yoktur. Her ne kadar azalma kelimesinin karşıt anlamlısı olarak "çoğalma" kelimesi kullanılsa da bu kullanım şekli yanlıştır. Azalma ve çoğalma sözcükleri birbirinin zıddı değildir. Aralarında nüans bulunur.

Azalmanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Azalma sözcüğü dilimizde çok yoğun kullanılan kelimeler arasındadır. Azalmanın zıt anlamlısı olmadığı için örnek cümle verebilmeniz mümkün değildir. Azalma kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: