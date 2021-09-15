Azerbaycanlı gelin Risale, susmayınca Didem Arslan'ı çıldırttı: Kaynana olsam seni istemem

27 yaşında 4'üncü evliliğini yapan Azeri Risale, 10 yaşındaki çocuğuna kavuşmak için Show Tv'de yayınlanan Didem Arslan'ın Vazgeçme programına konuk oldu.

Aldatıldığını iddia eden eşi Ramazan, canlı yayında Risale ile yüzleşti. Ancak Risale'nin sürekli konuşması, eşi ve kayınvalidesini konuşturmaması Didem Arslan'ı çileden çıkardı.

"KAYNANA OLSAM SENİ İSTEMEM YANİ"

Arslan, "Risale başkalarını da dinlememiz lazım. Bir dakika ne olur! Risale konuşturmuyorsun ki. Böyle konuşursan seni niye dinlesinler ya. Çan çan çan.. dur! Ay çıldıracağım yani kaynana olsam seni istemem yani." dedi.





