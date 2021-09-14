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  4. Aziz dizisinden ilk fotoğraflar başrol oyuncusu Murat Yıldırım'dan geldi

Aziz dizisinden ilk fotoğraflar başrol oyuncusu Murat Yıldırım'dan geldi

14.09.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekranlara gelecek olan, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği sezonun iddialı dizisi Aziz'den ilk kareler dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'dan geldi. Aziz karakterine hayat veren sevilen oyuncunun setten paylaşılan fotoğrafları heyecan ve ilgi ile karşılanırken beklentiyi artırdı.

Aziz dizisinden ilk fotoğraflar başrol oyuncusu Murat Yıldırım'dan geldi

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği Aziz'in yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin başrollerini ise Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya paylaşıyor.

Ayrıca kadrosunda Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimlerin de yer aldığı dizi 1934'ler Antakya'sında varlıklı ve köklü bir aile olan Payidar ailesinin yaşadıklarını konu alıyor.

Murat Yıldırım (3)

AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Murat Yıldırım (1)

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz içten ve sıcak anlatımıyla yakında Show TV'de başlıyor.

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Show TV Murat Yıldırım Damla Sönmez
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