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  4. Azize dizisi bitti mi? Kanal D'de Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un dizisi Azize için flaş karar

Azize dizisi bitti mi? Kanal D'de Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un dizisi Azize için flaş karar

DİZİ HABERLERİ  | 30.12.2019 21:54 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan Azize, sürpriz bir kararla ekrana veda etti. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerde oynadığı Azize, final bile yapmadan 6. bölümün ardından yayından kaldırıldı.

Azize dizisi bitti mi? Kanal D'de Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un dizisi Azize için flaş karar

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan Azize dizisi için hafta sonu aldığı düşük reytinglerden sonra final kararı alındı. Süreç Film'in Kanal D için çektiği dizi 6. bölümüyle ekrana veda etti.

Yılbaşı nedeniyle tatile giren ekip 7. bölümün çekimlerine hazırlanırken final haberi geldi. Mustafa Avkıran, Başak Daşman, Selen Öztürk, Duygu Sarışın ve Orhan Kılıç gibi ünlü isimlerin de rol aldığı dizi ekibi tatile çıktığı için vedalaşamadı.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞMİŞTİ

Kanal D'de ilk olarak salı akşamları yayınlanmaya başlayan Azize, reytinglerde beklenen sonucu alamayınca cumartesi akşamlarına alınmıştı. Ancak Azize dizisi geçen hafta sonu yayınlanan 6. bölümüyle de reytinglerde ilk 10 program arasına giremedi. Kanal D yönetimi ise aldığı flaş kararla Azize'yi final bile yapamadan yayından kaldırdı.
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AZİZE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlanan Azize'nin 6. bölümünde Azize, Alpanlardan almak istediği intikamı unutup, Kartal’a olan duygularına karşı yenik mi düşecek?

Azize, Alpanlardan almak istediği intikamın yeminiyle çıktığı yolda Kartal'a karşı oluşan duygularıyla adeta şaşkına döner. Kartal, Azize'nin ailesine yapılanları öğrendikten sonra kendi ailesi adına utanç duyarken Azize'ye yardımcı olmaya çalışır. Azize'nin tek isteği ise kardeşini Barbaros'un evinden çıkarmaktır. Ancak Barbaros'un adamına yakalanmaları Azize ve Kartal için zor bir mücadele başlatır. Kartal, Azize'yi ve Yiğit'i kurtarmak için yaptığı hamlede kendi hayatını tehlikeye atar. Fakat Azize, cesaretiyle Kartal'ın hayatını bir kez daha kurtarır.
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Bir diğer taraftan Balkan'ın Alpanların başına geçmesi İskender'in ölümüyle daha da kolaylaşır. Fakat, yıllardır öldüğü bilinen Zeynep'in eve dönüşü tüm dengeleri değiştirir. Kartal ve Balkan'ın annesi Azize için tehlikelerin en büyüğüdür. Adnan'ın Kuzey'in kendi oğlu olduğu gerçeğini öğrenmesi Yıldız ve Tuna arasında büyük hesaplaşmaya sebep olur. Bu hesaplaşma Alpanlarda büyük yankı uyandırır. Alpanlarda dengeler nasıl değişecek? Azize ve Kartal, birbirlerine olan duygularıyla nasıl başa çıkacak?


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
saçma dizi demek ki sadece güzel ve yakışıklı addedilmekle olmuyormuş böylece ispatlanmış oldu
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