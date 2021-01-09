Azizler filmi konusu nedir? Azizler nerede çekildi? Azizler filmi oyuncuları kimler?

Bir süredir merakla beklenen Azizler filmi 8 Ocak’ta Netflix’te yayınlandı. Yayınlanmasının ardından filmi izleyenler tarafından Azizler sosyal medyada oldukça konuşuldu. Şimdi filmle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle film, son dönemde çok sayıda yapımda yer alan Haluk Bilginer ve Caner karakterine hayat veren çocuk oyuncunun etkileyici performansıyla gündem oldu. Peki, Azizler konusu nedir? İşte Azizler oyuncu kadrosu ve filmle ilgili tüm merak edilenler...

AZİZLER FİLMİ KONUSU

Tekdüze hayatından ve çevresindekilerden bunalan Aziz karakteri, saplanıp kaldığı kısır döngüden çıkmak adına bir oyun oynamak zorunda kalıyor. Filmde komik ve trajik bir kaçış hikayesi anlatılıyor.

AZİZLER FİLMİ OYUNCULARI

Azizler filminin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü ve başarılı isimler yer alıyor. Filmde Aziz karakterini son olarak Gain platformundaki 10 Bin Adım adlı yapımda da yer alan Engin Günaydın canlandırıyor. Erbil karakterine ise yine Netflix platformunda yayınlanan 9 Kere Leyla filminde de rol almış olan ünlü oyuncu Haluk Bilginer hayat veriyor. Ekranların ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran dizi Kırmızı Oda’da başrol oynayan Binnur Kaya da bu filmde Kamuran karakteriyle yer alıyor. Filmde Öner Erkan Alp karakterini, İrem Sak ise Burcu karakterini canlandırıyor.