Azizler filmi konusu nedir? Azizler nerede çekildi? Azizler filmi oyuncuları kimler?

Bir süredir merakla beklenen Azizler filmi 8 Ocak’ta Netflix’te yayınlandı. Yayınlanmasının ardından filmi izleyenler tarafından Azizler sosyal medyada oldukça konuşuldu. Şimdi filmle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle film, son dönemde çok sayıda yapımda yer alan Haluk Bilginer ve Caner karakterine hayat veren çocuk oyuncunun etkileyici performansıyla gündem oldu. Peki, Azizler konusu nedir? İşte Azizler oyuncu kadrosu ve filmle ilgili tüm merak edilenler...
Tekdüze hayatından ve çevresindekilerden bunalan Aziz karakteri, saplanıp kaldığı kısır döngüden çıkmak adına bir oyun oynamak zorunda kalıyor. Filmde komik ve trajik bir kaçış hikayesi anlatılıyor.
Azizler filminin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü ve başarılı isimler yer alıyor. Filmde Aziz karakterini son olarak Gain platformundaki 10 Bin Adım adlı yapımda da yer alan Engin Günaydın canlandırıyor. Erbil karakterine ise yine Netflix platformunda yayınlanan 9 Kere Leyla filminde de rol almış olan ünlü oyuncu Haluk Bilginer hayat veriyor. Ekranların ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran dizi Kırmızı Oda’da başrol oynayan Binnur Kaya da bu filmde Kamuran karakteriyle yer alıyor. Filmde Öner Erkan Alp karakterini, İrem Sak ise Burcu karakterini canlandırıyor.
Yine Netflix platformunda yayınlanan Bir Başkadır dizisinde izleyicinin karşısına çıkan ve şu anda ekranlarda yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan Fatih Artman ise Cevdet karakterine hayat veriyor. Filmde, Gülçin Santırcıoğlu Vildan karakterini, İlker Aksum Rıza karakterini, Hülya Duyar Rüya karakterini, Helin Kandemir Cansu karakterini, Bergüzar Korel Füsun karakterini, Halit Ergenç Necati karakterini ve Netflix’in bir diğer yerli yapımı olan The Protector dizisi ve Kanal D’de yayınlanan Hekimoğlu dizisinde rol alan Okan Yalabık ise Psikolog karakterini canlandırıyor.
Azizler filmi, filmdeki çocuk oyuncunun performansıyla da oldukça konuşuldu. Filmdeki Caner karakterine ise Göktuğ Yıldırım hayat veriyor. 2011 doğumlu olan Göktuğ Yıldırım daha önce Gönül Dağı, Bir Başkadır ve 7. Koğuştaki Mucize adlı yapımlarda da rol aldı. Filmin senaristliğini, daha önce Bir Başkadır dizisiyle de gündeme gelen Berkun Oya ve Taylan Biraderler üstlendi. Filmin yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler oturuyor.
Filmin çekimleri İstanbul’daki farklı noktalarda gerçekleştirildi. Film, İmaj International yapımcılığında yapıldı.
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