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  4. Azovstal'da fosfor bombalı saldırı iddiası: Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız

Azovstal'da fosfor bombalı saldırı iddiası: Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız

15.05.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına Rus ordusunun saldırıları sürüyor. Sivillerin tahliye edildiği ve fabrikaya, Rus birliklerinin fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi. İçerisinde 600 yaralı Ukrayna askerlerinin bulunduğu fabrikadaki yangını durdurmanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtildi.

Rus ordusu, Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına saldırılarını sürdürüyor. Rusya’ya karşı direnişine devam eden Ukraynalı askerlerin bulunduğu fabrikaya, Rus ordusu tarafından fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

"SICAK 2 BİN- 2500 DERECE"

Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün işgalciler Mariupol savunucularına karşı ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar (sonucu uzmanlara bırakacağız). İşgalciler, termit tabakalı 9M22C yangın bombası kullanıldığını iddia ediyor. Yanma sıcaklığı yaklaşık 2 bin-2 bin 500 santigrat derece. Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız” dedi.

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Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edildi. Ukrayna daha önce Rusya'ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal’dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti.

İsrail, İsviçre, Türkiye ve Finlandiya gibi birçok ülke Azovstal’da bulunan askerlerin tahliyesi için Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine dahil oldu.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Rusya’nın kuşattığı Ukrayna’nın Mariupol şehrindeki Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar, 7 Mayıs’ta tahliye edilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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