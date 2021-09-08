Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan Miss Turkey jürisinde buluştu!

Miss Turkey yarışmasıyla üne kavuşan Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan yıllar sonra yeniden yarışma için bir araya geldi.

Çağla Şıkel, Akın ve Onan ile çekilen fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Ünlü isimler, 8 Eylül Çarşamba akşamı düzenlenen Miss Turkey 2021'in jüri koltuğunda oturuyor.

Arzum Onan 1993 yılında Miss Turkey birincisi seçilmişti. Çağla Şıkel 1997, Azra Akın ise 2002 yılında Miss Turkey güzelleri olmuştu. Azra Akın aynı yıl düzenlenen Miss World'de Dünya Güzeli unvanını da kazanmıştı.



