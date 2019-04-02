MAGAZİN

Azra Akın'ın oğluyla uyku dansı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2019 16:01 | Son Güncelleme

Azra Akın ve bebeği Demir'in uyku öncesi dansı sosyal medyada beğeni topladı.

2002’de Türkiye ve Kainat Güzeli seçilen Azra Akın ve Atakan Koru çifti bebekleri Ayda’yı geçtiğimiz Kasım ayında kucaklarına almıştı.

Azra Akın, bebeğini uyutmadan önce klasik müzik eşliğinde dans etti. Bu anları da Instagram hesabından paylaştı.


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