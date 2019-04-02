Azra Akın'ın oğluyla uyku dansı

2002\u2019de T\u00fcrkiye ve Kainat G\u00fczeli se\u00e7ilen Azra Ak\u0131n ve Atakan Koru \u00e7ifti bebekleri Ayda\u2019y\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz Kas\u0131m ay\u0131nda kucaklar\u0131na alm\u0131\u015ft\u0131.\nAzra Ak\u0131n, bebe\u011fini uyutmadan \u00f6nce klasik m\u00fczik e\u015fli\u011finde dans etti. Bu anlar\u0131 da Instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\n Kendi u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 yapt\u0131, tam havalanacakken u\u00e7u\u015f iznine tak\u0131ld\u0131O\u011flu esprileriyle babas\u0131n\u0131 g\u00f6lgede b\u0131rakt\u0131\u0130lk kez bu kadar do\u011fallar
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