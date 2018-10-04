Azra Akın'dan Şevval Şahin sözleri! Estetik...

Yedi aylık hamile olan Miss Turkey 2002 birincisi Azra Akın, yakın arkadaşı Arzum Onan'ın Kadın adlı sergisine eşi Atakan Koru'yla beraber katıldı.

Güzel bir hamilelik dönemi geçirdiğini belirten Azra Akın, "Her şey çok güzel gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Bebeğimizin tekmeleri hissetmek harika bir duygu, mucize gibi bir şey" dedi.

Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmemeye çalıştıklarını söyleyen Azra Akın, "Biz cinsiyetini öğrenmek istemiyoruz bebeğimizin ve şu ana kadar bunu başarabildik. Bu bize daha çok heyecan veriyor. Hatta isim dahi düşünmedik. İsim konusu da çok zor bir durum. Birkaç isim düşünüyoruz ama karar veremiyoruz" şeklinde konuştu.

'SADECE DIŞ GÖRÜNÜŞE BAKILMAMALI'

Miss World 2002'de birinci olan Azra Akın, Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin hakkındaki estetik tartışmalarının hatırlatılması üzerine, "Bence sadece dış görünüşe bakılmamalı. Güzellik yarışması sadece onu kapsamıyor. Yarışmada derece alanlar ülkemizi temsil edecekler. Onun için bundan sonraki yarışmalarda onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

