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Azra Deniz Okyay’ın Hayaletler filminin festival macerası devam ediyor

08.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azra Deniz Okyay’ın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu Hayaletler filmi yurt içi ve yurt dışındaki festival macerasını sürdürüyor. Hayaletler filmi 24. Şangay Film Festivali'nde Asya prömiyerini yapacak ve 38. Münih Film Festivali’nde (Filmfest München) CineVision Ödülü için yarışacak.

Azra Deniz Okyay’ın Hayaletler filminin festival macerası devam ediyor

Azra Deniz Okyay’ın ödüllü filmi Hayaletler, festival yolculuğuna iki durak daha eklemek için hazırlanıyor. 11-20 Haziran tarihlerinde 24. Şangay Film Festivali'nde Asya prömiyerini yapacak film, 1-10 Temmuz tarihlerinde de Almanya’nın en büyük festivallerinden Münih Film Festivali’nde (Filmfest München) gösterilecek.

HAYALETLER FİLMİ KONUSU

Türkiye’nin tamamında saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçen film, birbirinden çok farklı olan dört insanın hayatına odaklanıyor. İstanbul’da Sucular semtinde yaşayan dört insanın kesişen hayatlarını anlatan filmde Didem, Raşit, Ela ve İffet karakterleri seyircisini karşılıyor. Hiphop dansçısı olmanın hayalini kuran Didem, kentsel dönüşüm fırsatçısı Raşit, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan İffet ve mahallede yaşayan çocuklara gönüllü film dersi veren Ela’nın yaşamı bir elektrik kesintisiyle bambaşka bir noktaya ulaşıyor. Hayaletler'in başrolünde Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in gibi isimler yer alıyor.

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