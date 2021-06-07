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  4. Christina Ricci’nin Matrix 4’ün kadrosuna katıldığı iddia edildi

Christina Ricci’nin Matrix 4’ün kadrosuna katıldığı iddia edildi

07.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapım süreci sır gibi saklanan Matrix 4 filminin hazırlıkları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda oyuncu kadrosu açıklanan filme yeni bir ismin transfer olduğu iddia edildi. Christina Ricci'nin adı açıklanmadan, 'sessizce' kadroya girdiği öğrenildi.

Christina Ricci’nin Matrix 4’ün kadrosuna katıldığı iddia edildi

Christina Ricci, henüz adı resmi olarak belli olmayan ve geçici olarak Matrix 4 olarak isimlendirilen devam filmin kadrosuna dahil oldu. Oyuncunun adı daha önce filmin kadrosunda açıklanmamıştı ve seyircisine sürpriz olarak duyuruldu. Beyazperde'nin haberine göre Ricci, Keanu Reeves (Neo), Carrie Anne-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) ve Lambert Wilson (The Merovingian) gibi serinin favorilerini içeren oyuncu kadrosuna katılmış oldu.

kapak matrix

Ricci'nin sessizce gerçekleşen oyuncu seçimi, 18 yıl sonra gelen seriye dönüşü çevreleyen gizemi ve heyecanı daha da artırıyor. Henüz resmi bir unvanı olmayan Matrix 4, 22 Aralık'ta sinemalarda ve HBO Max'te aynı anda yayınlanacak. Film, ülkemizde de aynı tarihte gösterimde olacak.

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