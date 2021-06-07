Christina Ricci’nin Matrix 4’ün kadrosuna katıldığı iddia edildi

Christina Ricci, henüz adı resmi olarak belli olmayan ve geçici olarak Matrix 4 olarak isimlendirilen devam filmin kadrosuna dahil oldu. Oyuncunun adı daha önce filmin kadrosunda açıklanmamıştı ve seyircisine sürpriz olarak duyuruldu. Beyazperde'nin haberine göre Ricci, Keanu Reeves (Neo), Carrie Anne-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) ve Lambert Wilson (The Merovingian) gibi serinin favorilerini içeren oyuncu kadrosuna katılmış oldu.

Ricci'nin sessizce gerçekleşen oyuncu seçimi, 18 yıl sonra gelen seriye dönüşü çevreleyen gizemi ve heyecanı daha da artırıyor. Henüz resmi bir unvanı olmayan Matrix 4, 22 Aralık'ta sinemalarda ve HBO Max'te aynı anda yayınlanacak. Film, ülkemizde de aynı tarihte gösterimde olacak.



