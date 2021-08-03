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Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Arkamı döner dönmez tacize uğradım

03.08.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesinin ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. Yılmaz, 2016 senesinde Halkalı'da tuttuğu evdeki ilk gecesinde emlakçının tacizine uğradığını söyledi. Yılmaz, "İlk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti" dedi.

Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Arkamı döner dönmez tacize uğradım

Antalya'da 21 yaşındaki Gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülmesinin ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. O paylaşımlardan biri de Kanal D'de magazin programı sunan Elif Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, 2016 yılında bir emlakçının tacizine uğradığını anlattı.

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"ZORLA GİRİP BENİ TACİZ ETTİ"

Paylaşımında, Adana'dan İstanbul'a okumak amacıyla geldiği dönemini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğradığımda orada çalışan biri, geçici süreliğine evi kiralayabileceğimi söylemişti. Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. Ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti.

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"NASIL KAÇTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Evden nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Şikayet edeceğimi söyledim çıkarken korkup evden çıkmış, ve kimseye doğru düzgün tanımıyordum. Yalnızdım çaresizdim. Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı... Ben de susmuyorum. Hala şikayetçiyim"

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