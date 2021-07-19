Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Azteklerin geleneksel kutlamaları Ölüler Günü küresel tatile dönüştü

Azteklerin geleneksel kutlamaları Ölüler Günü küresel tatile dönüştü

19.07.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dia De Los Muertos adıyla bilinen Ölüler Günü aslında geleneksel bir Mezoamerikan ritüelidir. Ölüler Günü’nde ruhlar ve gerçek dünya arasındaki bağların kalktığı düşünülür. Yaklaşık 600 sene öncesinde başlayan bu gelenek günümüzde hala devam ediyor.

Azteklerin geleneksel kutlamaları Ölüler Günü küresel tatile dönüştü

Mezoamerika halkları için ölüm sonsuz yaşamın doğal aşamalarından biriydi. Ölüler Günü kutlamalarının merkezinde sunaklar yer alırdı. Bu sunaklar aslında ölüleri kutlamaya davet etmek için bulunuyordu. Bu nedenle sunağın üzerinde su, yemek, ölen kişinin eşyaları ve mum gibi nesneler yer alıyordu. Eski Mezoamerika kültürlerinde, ölen bir kişinin ölüler ülkesi “Chicuna Mictlan”a gittiği düşünülürdü. Ölüler dokuz zorlu aşamadan sonra nihayet son dinlenme yeri olan Mictlan’a ulaşabilirdi.

1

Ölüler Günü, 2008 yılında UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne dahil edildi. Ölüler Günü, Cadılar Bayramı’nın Meksika versiyonu olarak düşünülüyor. Ölüler Günü’nde Meksika’nın tüm kasaba ve şehirlerinde geçit törenleri ve partiler düzenlenir. Meksika’daki aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyerek ruhun dünyaya gelmesi için hazırlık yaparlar. 2 Kasım gecesi, insanlar dünyaya gelen ruhları memnun etmek için çeşitli dans performansları sergiler.

Teknolojiyi tamamen reddediyorlar! Zamanı durduran ilginç kabile: MennonitlerTeknolojiyi tamamen reddediyorlar! Zamanı durduran ilginç kabile: Mennonitler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Bursa! Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulduYer: Bursa! Tarlada 2 bin yıllık kitabe buldu
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
16 Temmuz reyting sonuçları! 16 Temmuz reyting sonuçları!
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hepsini kullanıyoruz! Peki ilk halleri nasıldı?

Hepsini kullanıyoruz! Peki ilk halleri nasıldı?

Rekoru kırdı! 200 milyon dolar kazandı

Rekoru kırdı! 200 milyon dolar kazandı

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

65 yıldır yıkanmıyor! Yüzünde bir kir tabakası oluştu

65 yıldır yıkanmıyor! Yüzünde bir kir tabakası oluştu

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

16 yıllık eşi cinsiyet değiştirmek isteyince gerçeği anladı

16 yıllık eşi cinsiyet değiştirmek isteyince gerçeği anladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.