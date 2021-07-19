Azteklerin geleneksel kutlamaları Ölüler Günü küresel tatile dönüştü

Mezoamerika halkları için ölüm sonsuz yaşamın doğal aşamalarından biriydi. Ölüler Günü kutlamalarının merkezinde sunaklar yer alırdı. Bu sunaklar aslında ölüleri kutlamaya davet etmek için bulunuyordu. Bu nedenle sunağın üzerinde su, yemek, ölen kişinin eşyaları ve mum gibi nesneler yer alıyordu. Eski Mezoamerika kültürlerinde, ölen bir kişinin ölüler ülkesi “Chicuna Mictlan”a gittiği düşünülürdü. Ölüler dokuz zorlu aşamadan sonra nihayet son dinlenme yeri olan Mictlan’a ulaşabilirdi.

Ölüler Günü, 2008 yılında UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne dahil edildi. Ölüler Günü, Cadılar Bayramı’nın Meksika versiyonu olarak düşünülüyor. Ölüler Günü’nde Meksika’nın tüm kasaba ve şehirlerinde geçit törenleri ve partiler düzenlenir. Meksika’daki aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyerek ruhun dünyaya gelmesi için hazırlık yaparlar. 2 Kasım gecesi, insanlar dünyaya gelen ruhları memnun etmek için çeşitli dans performansları sergiler.



