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Baba dizisine Sadakatsiz'den bomba transfer!

10.09.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Baba 2. sezonu için gün sayıyor. Bilindiği üzere 15. bölümüyle sezon finali yapan dizinin 2. sezon onayı alınmıştı. Yeni sezonu için geri sayımı başlayan Baba dizisinin yeni sezonuna flaş bir isim daha katıldı.

Baba dizisine Sadakatsiz'den bomba transfer!

Haluk Bilginer’li Baba dizisi yeni sezonda yine ses getirecek bölümlerle seyirci karşısına çıkacak. Ay Yapım’ın Gökhan Horzum’un kaleme aldığı sevilen dizisinin kadrosuna 3 isim katılmıştı.

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Son dönemde Uyanış: Büyük Selçuklu ve Destan dizilerinde oynayan Buse Meral, Baba'ya katılmıştı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan sonra Kaçış'ta rol alan Levent Ülgen, Baba'ya katılan bir diğer isim olmuştu.

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Dijital platformlarda yayınlanan Atiye, Vahşi Şeyler, Fatma dizilerindeki rolleriyle dikkat çeken Hazal Türesan da diziye katılmıştı.

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Çağrı Bayrak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna son olarak Ali İl katıldı.

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İki sezon “Sadakatsiz” dizisinde rol alan başarılı oyuncu “Baba” dizisinde Tahsin karakterine hayat verecek.

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Baba dizisi buse karakteri
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