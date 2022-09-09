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Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli ve kaç yaşında?

09.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Buse Meral, yeni sezon için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar güzel oyuncunun biyografisi için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli ve kaç yaşında?

Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli ve kaç yaşında?

Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın da senaryosunu kalema aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Baba 2. sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı dizi için geri sayım devam ederken vatandaşlar da internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Buse Meral kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Buse Meral'in hayatı ve biyografisi...

BABA DİZİSİNİN KADİR'İ TOLGA SARITAŞ'IN PARTNERİ BUSE MERAL KİMDİR?

Buse Meral 25 Temmuz 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Buse Meral, Ege’nin Hamsisi dizisi ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk dersleri alan ve Elimi Bırakma dizisinde de oynayan ünlü oyuncu başarısıyla adından söz ettirmektedir.

BABA DİZİSİ HAKKINDA

Baba dizisinin konusu:

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep birlikte yaşayan bir ailedir. Ailenin bütün fertleri mütevazi bir hayat sürmektedir. Saruhanlılar, geleneklerine sıkıca tutunmuş sıradan bir Türk ailesi yaşantısı vardır. Saruhanlı ailesinin normal geçen yaşantıları bir anda aldıkları bir haberle zorluklarla dolu yeni hayata dönüşür. Emin, ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

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