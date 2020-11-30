Baba kızın 28 yıllık hasreti Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de son buldu

Show TV’de yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programına başvuran Özde Kurusıkı (28), hayatında hiç görmediği babasının bulunmasını istedi. Teyzesinden ve 4 yıl önce vefat eden annesinden aldığı bilgilerle babasının kimliğinin peşine düşen Özde Kurusıkı babasının Hasan Öztürk olduğu sonucuna vardı ancak ne yapıp ettiyse babasına ulaşamadı.

Son çare olarak 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programından yardım isteyen genç kadın, Didem Arslan Yılmaz’ın canlı yayına bağladığı Hasan Öztürk ile konuşturuldu ve DNA testi yaptırmaya karar verildi.

28 YILLIK BABA HASRETİ BİTTİ

Hasan Öztürk ve Özde Kurusıkı’nın geçen hafta verdikleri DNA örneklerinin sonucu bugün 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programında canlı yayında açıklandı. Nefeslerin tutulduğu o anda Özde Kurusıkı’nın 28 yıllık baba hasreti de sona erdi. Babasının Hasan Öztürk olduğu ispatlanan Özde Kurusıkı, mutluluktan gözyaşlarına boğulurken duygularını, “Eskiden bana biri, kızım dediğinde onunla kavga ederdim. Teyzeme sürekli internetten bulduğum fotoğrafları ‘babam bu mu’ diye yollardım. Benim bir beklentim yok, benimki sadece özlemdi, istediğim sadece babaydı.” sözleriyle ifade etti.