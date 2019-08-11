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Baba olan Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

Kemal Sunal'ın kendi gibi oyuncu oğlu Ali Sunal baba oldu. Kızını kucağına alan Sunal yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Baba olan Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Yeşilçam'ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal'ın 42 yaşındaki oğlu Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade'nin bebekleri dünyaya geldi. İkili doğum sonrası ilk paylaşımı yaptı.

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Kızı Narin'i kucağına alan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal, fotoğrafın altına "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnsallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narinimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi..."

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