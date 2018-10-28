Baba olan Arda Turan 41 tane koç kestirdi!

Posta Gazetesinden Eylem İpek Şafak, Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinin bebek sahibi olma sevincinden sonra 41 tane koç kestirdiğini iddia etti.

OĞLU İÇİN 41 TANE KOÇ KESTİRİP DAĞITTI

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz perşembe günü Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede doğum yapmıştı. Oğullarına Hamza Arda adını veren çiftin 41 tane koç kestirdiği iddia edildi. Doğum sırasında da eşinin yanında olan ve onu yalnız bırakmayan Turan, kestirdiği koç etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmış.

"ÇOCUKTAN SONRA İNSAN HİÇ HİSSETMEDİĞİ ŞEYİ HİSSEDİYOR"

Ünlü futbolcu doğumdan sonra yaptığı, "Çocuk çok iyi çok şükür. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Enteresan bir his… Çok ufak, korku, üstüne titremek başka bir hissiyat… 3 kilo doğdu. Aslıhan çok güçlü bir kadın. İnsan hiç hissetmediği şeyi hissediyor" açıklamalarını yapmıştı.

