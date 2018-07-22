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Baba olan Tarkan Eylül'de sahnede

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Tarkan baba olunca tüm işlerini iptal etmişti! Tarkan çocuğunun kırkı çıktıktan sonra konser verecek

Baba olan Tarkan Eylül'de sahnede

Tarkan, 5 yıllık sevgilisi Pınar Dilek ile 2016'da İstanbul'da evlenmişti. Çift, 13 Temmuz'da Almanya'da anne-baba olmuş, kızları Liva'yı kucaklarına almıştı.

Tarkan, Eylül'e kadar tüm işlerini iptal etti. Kızının kırkı çıkınca Türkiye'ye dönecekler.

Tarkan, Eylül sonunda da Harbiye Açıkhava'da 8 konser verecek.

Tarkan, kızının fotoğrafını ''Liya dünyaya geldi :)Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." notuyla paylaşmıştı.

Liya Arapça'da 'Sabrın en güzeli' anlamına geliyor.

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