Baba olan Tarkan Eylül'de sahnede

Tarkan, 5 yıllık sevgilisi Pınar Dilek ile 2016'da İstanbul'da evlenmişti. Çift, 13 Temmuz'da Almanya'da anne-baba olmuş, kızları Liva'yı kucaklarına almıştı.

Tarkan, Eylül'e kadar tüm işlerini iptal etti. Kızının kırkı çıkınca Türkiye'ye dönecekler.

Tarkan, Eylül sonunda da Harbiye Açıkhava'da 8 konser verecek.

Tarkan, kızının fotoğrafını ''Liya dünyaya geldi :)Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." notuyla paylaşmıştı.

Liya Arapça'da 'Sabrın en güzeli' anlamına geliyor.

