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  4. Babası pazarcı değil banka müdürü çıkan Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında ve mesleği nedir?

Babası pazarcı değil banka müdürü çıkan Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında ve mesleği nedir?

08.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin başından beri yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Oytun Erbaş, bugüne kadar pek çok öngörüde bulundu. Erbaş, katıldığı bir programda babasının pazarcı olduğunu söylemişti ancak Oytun Erbaş'ın babasının pazarcı değil, banka müdürü olduğu ortaya çıktı. Erbaş, hakkında kafa karıştıran açıklamalar hız kesmeden devam ediyor. İşte Oytun Erbaş hakkında merak edilenler!

Babası pazarcı değil banka müdürü çıkan Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında ve mesleği nedir?

Oytun Erbaş’ın yaptığı açıklamalarının ardından babası Bülent Erbaş’ı tanıyan sosyal medya kullanıcıları, baba Erbaş’ın da programda bahsedildiği gibi pazarcı değil bankacı olduğunu söyledi. Erbaş daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Dedemlerle büyüdüm ben, dedem esnaftır benim pazarcıdır. Pazarlarda pirinç sattım. Ödemişliyim" şeklinde açıklama yapmıştı. Bu kez sosyal medyada Erbaş’ın dedesinin pazarcı değil, veteriner olduğu ileri sürüldü. Oytun Erbaş'ın hayatına dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 yılında İzmir' de dünyaya gelmiştir. İlk, orta, lise eğitimini İzmir'in Ödemiş ilçesinde tamamlamıştır. Dr. Oytun Erbaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olmuştur.

Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermektedir.

Dr. Erbaş, psikiyatrik hastalıkların, dejeneratif beyin hastalıklarının (Alzheimer, Parkinson, nöropati) deney hayvanlarında modellenmesi, deney hayvanlarında EEG-EMG-EKG kaydı-yorumu hakkında kurslar düzenlemiş ve Uluslararası indeksli dergilerde 100 den fazla bilimsel makalesi yayımlanmıştır. Oytun Erbaş, son zamanlarda ailesi hakkında yaptığı açıklamalarla gündemi meşgul etmiştir.

OYTUN ERBAŞ MESLEĞİ NEDİR?

Oytun Erbaş, Ocak 2015 yılından itibaren Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaktadır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne ait Gebze-Turkiye'de bulunan "DENEYSEL TIP ENSTITÜSÜ" nün kurucusu ve yöneticisidir. Erbaş, Mayıs 2018 yılında Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında Doçent Dr. ünvanı almıştır.

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