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Babası Selçuk Ural "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'dan cevap geldi

20.07.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Ural, oğlu Hakan'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" diyerek gündeme geldi. Sözleri tartışma yaratırken, Hakan Ural, babasının sözlerine cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Babası Selçuk Ural "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'dan cevap geldi

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan 80'ların ünlü ismi Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ı kızdıracak açıklamalarda bulunarak, "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" sözleriyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Seksenlerin yıldızıydı... Selçuk Ural'dan çok konuşulacak Hakan Ural sözleri: Tek gecelik ilişkimin ürünüSeksenlerin yıldızıydı... Selçuk Ural'dan çok konuşulacak Hakan Ural sözleri: Tek gecelik ilişkimin ürünü

Bu açıklamaların ardından Hakan Ural'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Ural'ın sözleri babasına cevap olarak yorumlandı.

"ALLAH VAR, GAM YOK"

Selçuk Ural'ın gündem olan sözlerinin ardından Instagram hesabından peş peşe oğlu, kızı, annesi ve anneannesiyle olan fotoğraflarını paylaşan Ural, "Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır" ifadelerini kullandı.

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Selçuk Ural 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Hakan Ural'ın annesi merak konusu oldu!Selçuk Ural 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Hakan Ural'ın annesi merak konusu oldu!


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Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural
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