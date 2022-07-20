Babası Selçuk Ural "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'dan cevap geldi

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan 80'ların ünlü ismi Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ı kızdıracak açıklamalarda bulunarak, "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" sözleriyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Bu açıklamaların ardından Hakan Ural'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Ural'ın sözleri babasına cevap olarak yorumlandı.

"ALLAH VAR, GAM YOK"

Selçuk Ural'ın gündem olan sözlerinin ardından Instagram hesabından peş peşe oğlu, kızı, annesi ve anneannesiyle olan fotoğraflarını paylaşan Ural, "Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır" ifadelerini kullandı.



