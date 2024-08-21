Babası yüzünden her şeyini satmıştı! CZN Burak Ferrari alıp paylaştı

MYNET-CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Daha önce bir davada aylık kazancını (30 bin TL) söyleyerek gündeme gelen CZN Burak ortağı olan babasıyla ters düşmüş ve babasıyla davalık olmuştu.

Babası tarafından dolandırıldığını söyleyen CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekânlardan tabelaların indirilmesini talep etmişti. CZN Burak, yeni girişiminde tek başına ilerleme kararı almış ve bunun içinde garajındaki lüks araçları satıp sermayeye çevirmişti.

FERRARİ ALIP PAYLAŞTI

CZN Burak şimdi de yeni arabasını paylaştı. Çocukluğundan bu yana Ferrari hayali kurduğunu belirten CZN Burak, yeni aracını Vadi İstanbul'daki mekanının önüne çekerek poz verdi.

Aracın plakasının sonu '31' olması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu detay ise Burak Özdemir'in memleketinin Hatay olmasından kaynaklanıyor.