MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Babası yüzünden her şeyini satmıştı! CZN Burak Ferrari alıp paylaştı

Babası yüzünden her şeyini satmıştı! CZN Burak Ferrari alıp paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.08.2024 11:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çektiği yemek videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran CZN Burak geçtiğimiz aylarda babasıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Babası tarafından dolandırıldığı söyleyen ünlü isim garajındaki lüks araçları satıp sermayaye çevirmişti. CZN Burak şimdi de Ferrari alıp paylaştı.

MYNET-CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Daha önce bir davada aylık kazancını (30 bin TL) söyleyerek gündeme gelen CZN Burak ortağı olan babasıyla ters düşmüş ve babasıyla davalık olmuştu.

Babası tarafından dolandırıldığını söyleyen CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekânlardan tabelaların indirilmesini talep etmişti. CZN Burak, yeni girişiminde tek başına ilerleme kararı almış ve bunun içinde garajındaki lüks araçları satıp sermayeye çevirmişti.

ZCN

FERRARİ ALIP PAYLAŞTI

CZN Burak şimdi de yeni arabasını paylaştı. Çocukluğundan bu yana Ferrari hayali kurduğunu belirten CZN Burak, yeni aracını Vadi İstanbul'daki mekanının önüne çekerek poz verdi.

czn 1

Aracın plakasının sonu '31' olması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu detay ise Burak Özdemir'in memleketinin Hatay olmasından kaynaklanıyor.

czn 2

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
CZN Burak
En Çok Okunan Haberler
'Bakan Şimşek istifa etti' iddialarına yanıt geldi

'Bakan Şimşek istifa etti' iddialarına yanıt geldi

Kulislere sızdı: Ocak ayında %40 zam, Temmuz'da artış yok!

Kulislere sızdı: Ocak ayında %40 zam, Temmuz'da artış yok!

Kızı Zehra'dan küçük isimle dudak dudağa yakalanmıştı! Terk edip engellendi

Kızı Zehra'dan küçük isimle dudak dudağa yakalanmıştı! Terk edip engellendi

Coca Cola büyüme hedefini düşürmesi sonrası Fatih Altaylı'dan ilginç sözler: 'Filistin'de Coca Cola el üstünde tutuluyor!' Rakamları paylaştı destek verdi

Coca Cola büyüme hedefini düşürmesi sonrası Fatih Altaylı'dan ilginç sözler: 'Filistin'de Coca Cola el üstünde tutuluyor!' Rakamları paylaştı destek verdi

Kocasının salonda spor yaptığını sanıyordu! İçeri girince şoke oldu

Kocasının salonda spor yaptığını sanıyordu! İçeri girince şoke oldu

Elinizi çabuk tutun! 31 Ağustos'a kadar yüzde 20 indirimli

Elinizi çabuk tutun! 31 Ağustos'a kadar yüzde 20 indirimli

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.