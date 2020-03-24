Babil 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Romantik anlar yaşayan İrfan ve İlay'a büyük şok!

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 27 Mart Cuma ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Babil'de İrfan'ın boşanmak istediği Eda, Egemen'den yardım isteyerek onu durdurmasını söylüyor.

Süleyman ise ayrılmak isteyen İlay'ın kendisinden bir şeyler sakladığından şüpheleniyor. İlay ve İrfan'ın şehir dışına çıktıklarını öğrenen Süleyman onları bulmak için adamlarını yolluyor. Şehir dışında bir otelde Babil'e yeni müşteri bulmak için toplantı düzenleyen İlay ve İrfan ise baş başa kaldıkları anlarda romantik anlar yaşıyor. İlay'ın "Sen benden kaçıyorsun çünkü hala bana aşıksın" sözleri İrfan'ı şaşırtıyor. İkili odada baş başa kaldıkları anda içeri giren kişiyi görünce büyük şok yaşıyor.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babil'de İrfan ve Eda'nın oğlu Deniz'in ameliyatı başarılı geçti ve Deniz hayati tehlikeyi atlattı. Ancak bu ameliyatın ardından İrfan için yeni bir dönem başladı.

Babil'i bir süre daha devam ettireceğini söyleyen İrfan, Süleyman'a borçlarını ödedikten ve ailesine de para bıraktıktan sonra ise polisi teslim olacağını açıkladı. Egemen ise İrfan'ın bu kararıyla büyük şok yaşadı. Diğer yandan ise tüm suçu üstüne almaya hazırlanan İrfan, Eda'yı da suça ortak etmemek için boşanma davası açtı.

