Babil 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Egemen ile Eda yüzleşmesi: Deniz benim oğlum mu? Babil 11. son bölümde neler oldu?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, 11. bölümüyle 11 Eylül Cuma akşamı seyirci karşısına çıktı. Babil son bölümde İrfan Ayşe'nin ise polis olduğunu öğrendi.



Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak ve Beren Kasımoğulları’nın başrollerde oynadığı Babil'in 18 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek 12. yeni bölüm fragmanında ise eski aşıklar olan Eda ve Egemen arasında yüzleşme yaşanıyor. Egemen, Deniz'in kendi oğlu olup olmadığını Eda'ya soruyor.

BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan her şeyi hesaplayabilir. Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri… Tek bir şeyi hesap edemiyor; insanın zaaflarını. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen ise Eda için. İrfan, Ayşe’yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman, bir kere daha İrfan’la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

