Babil 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan'a büyük tehdit: Oğlun senin yüzünden ölecek

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 21 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Babil'in yeni bölümünde havalimanında gözaltına alınan İrfan serbest kaldıktan sonra ise Süleyman'ın eline düşüyor. Süleyman'ın "Oğlun ölürse benim yüzümden değil senin yüzünden ölecek" sözleri dikkat çekiyor.

İrfan ise kendisini Süleyman'a kimin ihbar ettiğini bulmaya çalışıyor. Ayşe'den şüphelenen İrfan'ın "Bu çocuk senin yüzünden ameliyat şansını kaybetti. Ne kadar aldın Süleyman'dan?" diye bağırıyor. Egemen ise İrfan'ın oğlunu ameliyat ettirmesi için İlay'ın kapısını çalıyor. Diğer yandan İrfan para bulabilmek için Süleyman'ın oğlunu cinayet görüntülerini polise vermekle tehdit ediyor.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babil son bölümde polis soruşturması, Süleyman'ın baskıları ve kurdukları saadet zincirinin batma riski nedeniyle zor zamanlar yaşayan İrfan önce Süleyman'ın yanına gidip elini öptü ve taksit ödemesinin ertelenmesini istedi. Oğlunun tedavisi için zamanı daralan İrfan, paraları da alarak Amerika'ya gideceğini ve geri dönmeyeceğini Egemen'e söyledi.