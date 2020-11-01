Babil dizisinin Eda’sı Nur Fettahoğlu ateş püskürdü! ‘Arsızlar, çığırtkanlar...’

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki başarısından sonra Nur Fettahoğlu, 29 Ekim 2013 tarihinde iş insanı Levent Veziroğlu ile nikah masasına oturmuştu. 2016 yılında kızı Elisa Güzin’i kucağına alan ünlü sanatçı uzun bir süre dizi ve film setlerine ara vermeyi tercih etmişti. Kızının 4 yaşına girmesinden sonra ünlü oyuncu Star TV ekranlarına gelen Babil dizisiyle sevenleriyle hasret giderdi. Babil dizisinin yanında Aslı T. Kızmaz’ın Benden Ne Olur kitabından uyarlanan sinema filminde de rol adı.

Yoğun çekim temposundaki güzel yıldızın son paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Anne ve babalara seslenen ünlü ismin sözleri şaşkınlık yarattı.

‘KÖTÜLER KAZANIR AMA...’

Kızı Elisa Güzin’in kedisini öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Fettahoğlu gönderisine, “Çocuklarınızı sakın ‘bu dünyada iyiler kazanır’ diye büyütmeyin,onlara deyin ki: ‘Dünyada hep arsızlar, çığırtkanlar, kötüler ve iki yüzlüler kazanır ama sen onursuz bir kazancın, onurlu bir kaybedişe asla ulaşamayacağını bil ve hep iyi kal...’ notunu ekledi.

Güzel oyuncunun paylaşımına destek yorumları yağarken; bazı takipçileri ise ‘iyilerin kazanacağına’ vurgu yaptı.

