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Bacağını kaybeden Brezilyalı model Paola Antonini pozitifliğiyle hayata meydan okuyor!

Seray Üstün Seray Üstün
30.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgüven bir insanın sahip olabileceği en değerli ve özel özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Özgüveni açığa çıkartmak için iltifat kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin hoşuna gider. Ancak bazı kişilerin kendilerini güzel hissetmesi için iltifata ihtiyacı yoktur. Sizleri bütün geleneksel güzellik tabularını yıkan Brezilyalı model Paolo Antonini ile tanıştıracağız.

Bacağını kaybeden Brezilyalı model Paola Antonini pozitifliğiyle hayata meydan okuyor!

Güzellik, güzel hissetmek veya güzel olmak... Tamamen estetik kaygıların toplumsal kurallar çerçevesinde buluştuğu güzellik algısı herkesin istediği ve endişe duyduğu bir alandır. 90-60-90 vücuda sahip sıfır beden algısını tamamen unutun. Güzellik standartlarına meydan okuyan ve dünyanın her yerinden insanlara ilham veren Paola Antonini’nin hikayesini sizler için araştırdık.

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Brezilyalı model Paola Antonini geçirdiği bir trafik kazası sonucunda bacağını kaybetti. Ancak pozitifliğiyle adeta hayata meydan okumaya devam ediyor. Genç modelin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla hayranlarına ilham oluyor.

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2014 yılında sarhoş bir sürücünün kendisine çarpması sonucunda bacağı arabaya sıkışan Brezilyalı model Paola Antonini'ye yapılan müdahalelere rağmen bacağının dizden kesilmesine karar verildi. Antonini, bacağı kesildikten ve protez takıldıktan sonra tekrar yürümeyi öğrenmeye başladı.

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Yaşadığı kazanın uzun bir süre etkisinden çıkamayan ünlü model sonrasında ise hayata tutundu. Kendisiyle aynı durumu yaşayan insanlara ilham olmak isteyen Antonini sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı. 2.8 milyon takipçisi olan Paola Antonini, pozitif enerjisi sayesinde hayranlarının desteğini ve beğenisini almaya devam ediyor.
Antonini, yaptığı bir açıklamada kazada kaybettiklerine üzülmek yerine bardağa dolu tarafından bakmanın daha faydalı olduğunu söyledi. Antonini, “Sonsuza kadar mutsuz olmak ve hayatta kaldığıma minnettar olmak gibi seçeneklerim vardı. Ben ikincisini seçtim" açıklamasında bulundu.

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sosyal medya Model Brezilya Instagram
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