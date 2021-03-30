Bacağını kaybeden Brezilyalı model Paola Antonini pozitifliğiyle hayata meydan okuyor!

Güzellik, güzel hissetmek veya güzel olmak... Tamamen estetik kaygıların toplumsal kurallar çerçevesinde buluştuğu güzellik algısı herkesin istediği ve endişe duyduğu bir alandır. 90-60-90 vücuda sahip sıfır beden algısını tamamen unutun. Güzellik standartlarına meydan okuyan ve dünyanın her yerinden insanlara ilham veren Paola Antonini’nin hikayesini sizler için araştırdık.

Brezilyalı model Paola Antonini geçirdiği bir trafik kazası sonucunda bacağını kaybetti. Ancak pozitifliğiyle adeta hayata meydan okumaya devam ediyor. Genç modelin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla hayranlarına ilham oluyor.

2014 yılında sarhoş bir sürücünün kendisine çarpması sonucunda bacağı arabaya sıkışan Brezilyalı model Paola Antonini'ye yapılan müdahalelere rağmen bacağının dizden kesilmesine karar verildi. Antonini, bacağı kesildikten ve protez takıldıktan sonra tekrar yürümeyi öğrenmeye başladı.

Yaşadığı kazanın uzun bir süre etkisinden çıkamayan ünlü model sonrasında ise hayata tutundu. Kendisiyle aynı durumu yaşayan insanlara ilham olmak isteyen Antonini sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı. 2.8 milyon takipçisi olan Paola Antonini, pozitif enerjisi sayesinde hayranlarının desteğini ve beğenisini almaya devam ediyor.

Antonini, yaptığı bir açıklamada kazada kaybettiklerine üzülmek yerine bardağa dolu tarafından bakmanın daha faydalı olduğunu söyledi. Antonini, “Sonsuza kadar mutsuz olmak ve hayatta kaldığıma minnettar olmak gibi seçeneklerim vardı. Ben ikincisini seçtim" açıklamasında bulundu.



