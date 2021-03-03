Moda dünyasının kurallarını yıkan 10 model! Kalıplaşmış güzellik tabularını alt üst ettiler

Güzellik, güzel hissetmek ya da güzel olmak... Tamamen estetik kaygıların toplumsal normlarla buluştuğu güzellik algısı özellikle mankenler üzerinde had safhadadır. 90-60-90 vücuda sahip, sıfır beden manken algısını unutun. Bu liste bütün tabularınız yıkacak. Güzellik standartlarına meydan okuyan ve dünyanın her yerinden insanlara ilham veren bu 10 muhteşem modeli sizlerle paylaşmak istiyoruz. Unutmayın hepiniz çok güzelsiniz! WINNIE HARLOW Bir güzellik yarışmasına katıldıktan bütün hayatı değişen Harlow, müzik videolarında, podyumlarda ve moda dergilerinin kapaklarında boy göstermeye başladı. Çocukluğunda ortaya çıkan vitiligo hastalığı nedeniyle cildindeki beyazlıklar insanlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Kendini gizlemek için uzun süre çaba sarf eden Harlow, yıllar içerisinde özgüvenini topladı ve moda dünyasının aranılan isimleri arasında yerini aldı. ALLISON HARVARD Kocaman gözleri ve parlak makyajıyla dikkatleri üzerine çeken Harvard sosyal medya uygulamaları sayesinde popüler oldu. Eğitim hayatını bitirdikten sonra güzellik yarışmasına katılan Harvard ikinci olmayı başardı.

DIANDRA FORREST Afrikalı-Amerikalı bir albino olan Diandra, Bronx'ta fakir bir ailede büyüdü. Çocukluğunda koruyucu bir ailede büyüdüğü için akranları tarafından sözlü şiddete maruz kalan Forrest’ın hayatı ünlü fotoğrafçı Shameer Khan’ın çekimi sırasında değişti. Sokakta yürüdüğü sırada fark edilmeden çekilen Forrest moda dünyasına büyük bir adım attı. JILLIAN MERCADO Kas distrofisi nedeniyle uzun yıllardır tekerlekli sandalye kullanan Mercado, her zaman modayla ilgilendi ve en sonunda modayla ilgili bir blog açtı. Yazıları ve blogu kısa süre içerisinde popüler oldu. Hızla defilelerin ön sıralarına girdi ve sonra fotoğraf çekimlerine katılmaya başladı. TESS HOLLIDAY Tess Holliday, çocukluğundan beri model olmayı hayal ediyordu. Ancak boyu ve kilosu nedeniyle bunun mümkün olmayacağını düşünüyordu. Ancak zaman içerisinde sırf beden ve güzellik algısı içerisinde yapılan değişiklikler Holliday’ın podyumlarla buluşmasını kolaylaştırdı. BRUNETTE MOFFY Brunette Moffy’in modellik kariyeri büyük bir tesadüf eseri başladı. Erkek arkadaşı bir moda fotoğrafçısı olan Moffy, doğal halleriyle beğeni topladı. Moda fotoğrafçısı Tyler Lebon tarafındna çekilen fotoğraflar ünlü bir derginin kapağına yerleştirildi.