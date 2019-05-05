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Bade İşcil en büyük hayalini açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2019 21:37 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle isminden söz ettiren Bade İşcil, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.

Bade İşcil en büyük hayalini açıkladı!

Ezel dizisi ile yıldızı parlayan, Ufak Tefek Cinayetlerde canlandırdığı karakter ile gönülleri bir kez daha fetheden başarılı oyuncu, güzel anne Bade İşcil kendisi ile ilgili merak edilenleri MAG okurları için anlattı.

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MAG Mayıs sayısı için objektif karşısına geçen İşcil, oyunculuk kariyeri ve dönüm noktalarını özel röportajında anlattı. Canlandırdığı karakterlerin hepsinin ayrı bir yeri olduğunu belirten güzel oyuncu şunları söyledi:

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" İnsanın beş parmağından yalnızca birini sevme gibi bir ayrıcalığı olmuyor. Seçtiğim işlerin hepsi benim için ayrı ayrı değerli. Her biri beni büyüttü, geliştirdi, değiştirdi, bana ayrı bir çevre ve vizyon kazandırdı"

Ünlü bir oyuncu olduktan sonra hayatında neler değiştiğini de paylaşan İşcil, " Bazen şöhretli ve tanınmış isimlerin canlandırdıkları rol gibi yaşadıkları düşüncesi oluşabiliyor. Oysaki herhangi bir dokunulmazlığımız, olağanüstü bir hayatımız yok" dedi.

Kariyer hedeflerinden ve gelecek projelerinden bahseden güzel oyuncu Anthony Hopkins ile bir projede yer almanın da en büyük hayali olduğunu belirtiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Bade İşçil Ufak Tefek Cinayetler

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