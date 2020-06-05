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Bade İşçil kural tanımadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 15:47 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Bade İşçil, 0-15 yaş arası çocukların sokağa çıkma yasağı olduğu halde 6 yaşındaki oğlu Azur'la Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bade İşçil kural tanımadı!

Snob Magazin'in haberine göre; Bir parkta oturduğu oğlunun ellerini ıslak mendille silen İşçil, salgın boyunca Büyükada'da olduğunu, normalleşme süreciyle evine döndüğünü söyledi.

Veterinere tıraş olması için getirdiği köpeğini beklediklerini anlatan oyuncu "Bu yıl tatil yapar mıyım bilmiyorum? Bakıp göreceğiz. Ben süreç boyunca adada oğlumlaydım, orada hareket alanı daha fazlaydı ama yine de zor geçti.

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Oyuncu Bade İşçil kural tanımadı!Bu maskelerle dışarıdan çok korkunç gözüküyoruz ama tehlike henüz geçmiş değil, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda var" dedi.

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