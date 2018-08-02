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Bade İşçil: Tuba beni mi kıskanacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen’in arasının açılmasına sebep olduğu iddia edilen Bade İşçil, sessizliğini bozdu: “Tuba harika bir hatun, beni mi kıskanacak!”

Geçtiğimiz günlerde, Tuba Büyüküstün ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen’in tartıştığı, tartışmaya Bade İşçil’in sebep olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Bade İşçil'den Umut Evirgen açıklaması

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Büyüküstün’ün, Sıla konserinde karşılaştıkları İşçil ile uzun süre sohbet eden Evirgen’e kızdığı, bu yüzden de çiftin arasının açıldığı konuşuluyordu. Söz konusu iddiaya yanıt Bade İşçil’den geldi.
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Önceki gün Nişantaşı’nda objektife takılan ünlü oyuncu, “Tuba Büyüküstün, Bade İşçil’i kıskandı” haberleriyle ilgili şunları söyledi:
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Bana da yakışmaz “İnanın ki çıkan haberler hakkında hiçbir bilgim yok. Gazete falan okumuyorum. Ayrıca Tuba mı beni kıskanacak? Olur mu öyle şey. Harika hatun kendisi. Ben Umut’u, mekanına gittiğim için tanıyorum. Hatta Tuba ile beni de o tanıştırdı.
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Gayet güzel sohbet ettik. Kimsenin kavga ettiği falan yok. Tuba çok güzel bir anne, çok güzel bir kadın. Ayrıca bana da yakışmaz. Kimseyi kavga ettirecek bir kadın değilim. Allah korusun, ben de bir çocuk annesiyim.”
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Anahtar Kelimeler:
tuba büyüküstün Umut Evirgen Bade İşçil

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