Bade İşçil: Tuba beni mi kıskanacak?

3 / 9

Bana da yakışmaz “İnanın ki çıkan haberler hakkında hiçbir bilgim yok. Gazete falan okumuyorum. Ayrıca Tuba mı beni kıskanacak? Olur mu öyle şey. Harika hatun kendisi. Ben Umut’u, mekanına gittiğim için tanıyorum. Hatta Tuba ile beni de o tanıştırdı.