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Bade İşçil ve Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisi aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

Bade İşçil, Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisi Efe Duru ile birlikte olduğu iddialarını sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bade İşçil ve Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisi aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Bade İşçil'in Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol arkadaşı olan Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisiyle birlikte olduğu iddia edildi.

Çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yapan İşçil bu iddiaları yalanladı.

Gökçe Bahadır ile Efe Duru'nun beraberliği geçen Aralık ayında noktalanmıştı. Duru'nun, ayrılıktan yaklaşık iki ay sonra Bahadır'ın Ufak Tefek cinayetler dizisindeki rol arkadaşı Bade İşçil'le görüşmeye başladığı iddia edildi.

Hatta ikilinin geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi'ndeki bir İtalyan restoranında baş başa yemek yerken görüldüğü de söylendi.

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"EN SON GÖKÇE'NİN YANINDA GÖRMÜŞTÜM"

Hakkında çıkan haberlere Instagram hesabından cevap veren oyuncu Bade İşçil, "Yalan haber. Kendisini en son Gökçe Bahadır'ın yanında görmüştüm" dedi.

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