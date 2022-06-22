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Bademcik ameliyatı olan tescilli güzel Gleycy Correia hayatını kaybetti

22.06.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı eski güzellik kraliçesi Gleycy Correia bademcik ameliyatı olduktan sonra aşırı kan kaybından komaya girdi. Genç model, iki aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Bademcik ameliyatı olan tescilli güzel Gleycy Correia hayatını kaybetti

Eski Brezilya güzellik kraliçesi 27 yaşındaki Gleycy Correia, sürekli şişen bademciklerini aldırmak için ameliyat masasına yattı. Gleycy, ameliyattan beş gün sonra ciddi kan kaybına bağlı kalp krizi geçirince yoğun bakıma alındı.

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Yoğun bakımdaki iki aylık yaşam mücadelesini kaybeden Correia yaşama veda etti.

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Hayatını kaybeden Correia'nınaile dostu Jak Abreu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailenin kesinlikle ameliyat sırasında yapılan yanlış müdahale nedeniyle kızlarının öldüğüne inandığını söyledi.

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Jak, cenazenin otopsiye yollandığını söyledikten sonra Correia'nın yoğun bakımda kaldığı süre zarfında aileye destek olan herkese teşekkür etti.
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Correia, modelliğin yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu.

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