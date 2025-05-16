BAE'de Trump'ı Nasha'at geleneğiyle karşıladılar! Kadınların yaptığı ilginç dans gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi kapsamında gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretini Orta Doğu turunun üçüncü durağı olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptı.

“Nasha'at”, dansıyla karşılanan Trump'ın töreninde ilginç anlar kameralara yansıdı. Kadınların yaptığı bu dans dikkat çeken detaylardan biri oldu.

NASHA'AT NEDİR?

“Nasha'at”, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kadınlar tarafından yapılan geleneksel bir danstır. Aslen, bu dans bir kabile kadınlarının savaştan dönen erkekler için gerçekleştirdiği bir gösteriydi. Günümüzde ise dansçıların çoğu Mısır, Mağrip (Kuzey Afrika) kökenli olup, genç Emirlikli kızlar da bu dansa katılmaktadır.

Koreografi, davul ritmiyle uyumlu olarak başın basit hareketlerinden oluşur ve hepsi aynı yöne hizalanır. Ancak bazı performanslar 10 dakikadan uzun sürdüğü için bu o kadar da kolay değildir.