Bağımsız eş anlamlısı nedir? Bağımsız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bağımsız kelimesi günlük hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkmaktadır. Kelimenin yapısını inceleyecek olursak "bağ" kökünden türemiştir. Gelen yapım ekleriyle beraber yeni bir anlam taşıyan sözcük haline gelmiştir. Bağımsız kelimesinin etimolojisi şu şekildedir:

Eski Türkçe "baġ-" fiiline +Im ekinin eklenmesiyle "bağımsız" kelimesi oluşmuştur. Eski Türkçe "baġ" kelimesi de yine Eski Türkçede bağlanmak anlamına gelen "ba-" fiiline "+I(g)" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Bağımsız kelimesinin dilimizde bilinen en eski kullanımı 1900'lü yıllara dayanır. Bu zamanda "tabi olmayan, müstakil" anlamıyla kullanılmıştır.

Bağımsız kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumuna göre "davranışlarını, tutumunu herhangi bir baskın gücün etkisinde kalmadan kendi hür iradesiyle belirleme" şeklindedir.

Bağımsız kelimesinin eş anlamı

Bağımsız kelimesi herhangi bir yere bağlı olmayan, kendi kendine hareket edebilen özgür anlamında kullanılmaktadır. Bu anlamlar doğrultusunda baktığımızda bağımsız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Müstakil

Özgür

Mutlak

Saltık

Bağımsızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bağımsız eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermemiz gerekirse:

Kendi hür kararlarını almış ve şehir dışına yerleşerek müstakil bir hayat sürmüştü.

Özgür olmak onun için o kadar büyük bir anlam ifade ediyordu ki özgürlüğü için her şeyi yapabilirdi.

Mutlak bir ülkenin geleceği bu gençlerdir.

Yıllar boyunca süren savaşın sonunda saltık bir topluluk olmayı başardılar.



