Bağımsız eş anlamlısı nedir? Bağımsız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bağımsız kelimesi günlük hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkmaktadır. Kelimenin yapısını inceleyecek olursak "bağ" kökünden türemiştir. Gelen yapım ekleriyle beraber yeni bir anlam taşıyan sözcük haline gelmiştir. Bağımsız kelimesinin etimolojisi şu şekildedir:
Eski Türkçe "baġ-" fiiline +Im ekinin eklenmesiyle "bağımsız" kelimesi oluşmuştur. Eski Türkçe "baġ" kelimesi de yine Eski Türkçede bağlanmak anlamına gelen "ba-" fiiline "+I(g)" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Bağımsız kelimesinin dilimizde bilinen en eski kullanımı 1900'lü yıllara dayanır. Bu zamanda "tabi olmayan, müstakil" anlamıyla kullanılmıştır.
Bağımsız kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumuna göre "davranışlarını, tutumunu herhangi bir baskın gücün etkisinde kalmadan kendi hür iradesiyle belirleme" şeklindedir.
Bağımsız kelimesi herhangi bir yere bağlı olmayan, kendi kendine hareket edebilen özgür anlamında kullanılmaktadır. Bu anlamlar doğrultusunda baktığımızda bağımsız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Bağımsız eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermemiz gerekirse: