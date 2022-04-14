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Bağış toplamak için dövüşüyordu… Boks ringinde canından oldu!

14.04.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dominic Chapman isimli genç, Birleşik Krallık, Worcester’da bir gece kulübünde bir hayır kurumu tarafından düzenlenen boks maçı etkinliğinde ringe düştü. Meydana gelen kazada ağır yaralar alan genç adam olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Bağış toplamak için dövüşüyordu… Boks ringinde canından oldu!

20’li yaşlarındaki genç adam bir hayır kurumu tarafından Tramps gece kulübünde düzenlenen boks maçı esnasında ringe düştü. Ağır yaralanan genç adamı kurtarmak için hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri üstün çaba sarf etmesine rağmen genç adam kurtarılamadı.
Kanser araştırmaları için bağış toplamak amacıyla düzenlenen etkinliğin ev sahipleri olayın ardından harap olduklarını söylediler.

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677 STERLİN TOPLAMIŞTI

Katılımcıların İngiltere Kanser Araştırmaları için bağış topladığı Ultra Beyaz Yakalı Boks etkinliğinde Chapman'ın 400 sterlinden açılan bahiste 677 sterlin topladığı bildirildi.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

TRAMPS

Ailesi ve sevdikleri acı içinde şaşkınlıklarını ve üzüntülerini paylaşırken, olayla ilgili soruşturmalar hala devam ediyor. Yetkiliden bir sözcü olay hakkında soruşturmaların yürütüldüğünü ve yardım amaçlı düzenlenen bu boks etkinliğinin mekanın lisansına uygun olarak yapıldığını doğrulamaya çalıştıklarını söyledi.

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