YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor

Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Trabzon'un ekmeği ile ünlü Vakfıkebir ilçesinde son yılların beslenme trendi mor sebze ve meyvelerin karışımı ile elde edilen ekşi maya katkılı besin değeri yüksek mor ekmek üretimi başladı.

Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor

Türkiye genelinde vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için doğal ve organik ürünlere yöneldi. Trabzon'da ekmeği ile ünlü Vakfıkebir ilçesinde son yılların beslenme trendi mor sebze ve meyvelerin karışımı ile elde edilen ekşi maya katkılı besin değeri yüksek mor ekmek üretildi.

Karışımında kiraz, mürdüm eriği, kırmızı pancar gibi mor meyve ve sebzelerin yer aldığı ekşi maya kullanılan ekmek, diyabet, tansiyon, kalp damar hastalıkları ile vücut bağışıklığına iyi geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle doğal ve organik ürünlere yönelenlerin tercihi de mor ekmekten yana oldu. İlçede mor ekmek üreten fırın işletmelerine Trabzon'un yanı sıra il dışından ilçeye yoğun ekmek siparişleri gelmeye başladı.

'SATIŞLARIMIZ ARTTI'

640x480-2

Vakfıkebir ilçesinde fırıncı Yunus Emre Kutoğlu, aile olarak 1930 yılından beri yürüttüklerini fırıncılık mesleğinde yeni bir ürün ürettiklerini belirterek, "Mor Vakfıkebir ekmeği üretmeye başladık. Ekşi mayayı hamurumuza katıp fonksiyonel bir ürün elde ediyoruz. İçerisinde 'Antosiyanin' ve 'Polifenol' mevcuttur ve bunlar bağışıklık sistemini güçlendirici maddelerdir. Kalp damar, şeker, sindirim yolundaki hastalıklara iyi geliyor. Alzheimer hastalığı üzerindeki etkileri için çalışmalar yapılıyor. Koronavirüs yüzünden herkes bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ve sağlıklı gıdalar tüketmeye başladı. Yüksek olan satışlarımız da daha da arttı. İlçemizden ve il dışından gelen mor ekmek taleplerini kargoyla yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'LİMON SIKINCA RENGİ KIRMIZIYA DÖNÜŞÜR'

600x338-5

Kutoğlu, piyasada mor ekmek olarak satılan ancak gıda boyasıyla renklendirilen ekmek ile doğal karışım kullanılan ekmeği limon testi yapılarak ayırt edilebileceğini belirterek, "Gıda boyaları hamurdan ayrılamaz. Mor ekmeğin üzerine limon sıktığınız zaman mor olan rengi zamanla kırmızıya dönüşüyor. Bu sayede gerçek olup olmadığını anlayabiliyoruz" dedi.

'DOĞAL GIDALARA YÖNELİYORUZ'

Mor ekmek alan Hamdi Kuleyin, "Mor ekmeğin insan sağlığına çok faydası var. Bu faydaları nedeniyle mor ekmeği tercih ettim. Son zamanlarda özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte sağlıklı gıdaya yönelik bir talep oluşmaya başladı. İnsanlar da buna yöneliyor. Biz de kendimizi korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal gıdaya doğru yönelmeye başlıyoruz. Mor ekmek de bunlarda bir tanesi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Sosyal izolasyonda nasıl beslenmeli?Sosyal izolasyonda nasıl beslenmeli?
Basen eritme kürü ile fazlalıklarınıza veda edin!Basen eritme kürü ile fazlalıklarınıza veda edin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mor ekmek, bağışıklık güçlendirici besinler, sağlık ve beslenme, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı

İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı

'En büyük hobim seks' dedi! Gündem olunca...

'En büyük hobim seks' dedi! Gündem olunca...

Çukur hayranlarına büyük sürpriz! Çukur Evde başladı

Çukur hayranlarına büyük sürpriz! Çukur Evde başladı

Seda Sayan ve Şeyma Subaşı'na soruşturma açıldı

Seda Sayan ve Şeyma Subaşı'na soruşturma açıldı

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin!

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! İşte bağışıklığı güçlendiren yiyecekler

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin!

Sosyal izolasyonda nasıl beslenmeli?

Sosyal izolasyonda nasıl beslenmeli?

Güçlü bağışıklık sistemi için: Ev yapımı turşu, sirke ve yoğurt

Güçlü bağışıklık sistemi için: Ev yapımı turşu, sirke ve yoğurt

Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

Virüse karşı önerildi: Antioksidan özelliği çok yüksek

Bağışıklık sisteminizi çelik gibi güçlendirecek tarifler

Bağışıklık sisteminizi çelik gibi güçlendirecek tarifler

Koronavirüs sonrası talep arttı: Virüse karşı salep

Koronavirüs sonrası talep arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.