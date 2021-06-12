Bahar Candan, Aleyna Tilki’yi hedef aldı: En büyük keko sensin

Aleyna Tilki, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. İbrahim Selim'e konuşan Aleyna Tilki hayalindeki erkeği tarif ederken, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan, Aleyna Tilki'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

"EN BÜYÜK KEKO SENSİN"

Snob Magazin'e konuşan Bahar Candan, "Aleyna sen bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük kekosusun. Senin çıkacağın adam sana entelektüel zevkler katmalı. Hatta o kişi mümkünse seni İngilizce öğrenmek için Amerika yerine sanatsal aktivitelerin bol, diskoların az olduğu bir ülkeye yollasın. Bu sayede sanatını geliştirebilirsin" ifadelerini kullandı.

"MAÇOYU FALAN BOŞVER!"

Sözlerini sürdüren Candan, "Hem maçoyu falan boşver sen! Eğitimli ve üniversite mezunu olmak şart. Şeyma Subaşı'nın izinden giden Aleyna Tilki ve onun gibiler, başka ülkeye çok meraklıysanız üniversiteyi bitirip gidin. Bari size beyin göçü desinler" diyerek polemiğin fitilini ateşledi.

