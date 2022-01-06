Bahar Candan arabadan paylaştı, yorum yağdı! "Koltuk altına bak"

Al Sana Haber programının yorumcularından olan Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. Yarışma programında ünlendikten sonra gerek paylaşımlara gerekse yaptığı ilginç açıklamalarla dikkat çeken Candan hayatının her anını takipçilerine sunuyor.

Lüks yaşantasıyla da dikkat çeken Bahar Candan son olarak arabasının içinde poz verdi. Ancak Candan'ın bu pozu hayranlarını pek mutlu etmedi. Kimi Candan'ın göğüs dekoltesine takılırken kimi de koltuk altına dair yorumlar yaptı.

Bahar Candan'ın pozuna gelen yorumlar genellikle koltuk altının temiz olmadığı yönündeydi. Sosyal medya fenomenine gelen yorumlardan bazıları şöyle: