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Bahar Candan arabadan paylaştı, yorum yağdı! "Koltuk altına bak"

06.01.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda yarışmacıyla adını duyuran Bahar Candan sosyal medyada 552bin takipçili bir hesaba sahip. Her anını paylaşan Bahar Candan arabasından yaptığı paylaşımla olay oldu. Bahar Candan'ın koltuk altı takipçilerini rahatsız etti.

Bahar Candan arabadan paylaştı, yorum yağdı! "Koltuk altına bak"

Al Sana Haber programının yorumcularından olan Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. Yarışma programında ünlendikten sonra gerek paylaşımlara gerekse yaptığı ilginç açıklamalarla dikkat çeken Candan hayatının her anını takipçilerine sunuyor.

Lüks yaşantasıyla da dikkat çeken Bahar Candan son olarak arabasının içinde poz verdi. Ancak Candan'ın bu pozu hayranlarını pek mutlu etmedi. Kimi Candan'ın göğüs dekoltesine takılırken kimi de koltuk altına dair yorumlar yaptı.

Bahar Candan'ın pozuna gelen yorumlar genellikle koltuk altının temiz olmadığı yönündeydi. Sosyal medya fenomenine gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Ekran Alıntısı

  • Koltuk altında kıl mı var kız?
  • Koltuk altın gelmiş
  • Ooo koltuk altı bir tek benim dikkatimi çekmemiş demek ki
  • Kol altın kararmış
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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan
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