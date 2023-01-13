Bahar Candan 'Erkeklere güvenim kalmadı' deyip Mert Ramazan Demir'le mesajlaşmasını yayınladı

Bahar Candan, son dönemlerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Mert Ramazan Demir ile Instagram üzerinden mesajlaştığını iddia etti. Mesaj içeriğini gizli tutan Bahar Candan, Mert Ramazan Demir'e gönderdiği fotoğrafın ekran görüntüsü alınınca dayanamadı.

Bahar Candan, paylaşımına ''Artık erkeklere güvenim kalmadı. Hemen ekran görüntüsü almış. O ifşalamadan ben paylaştım'' notunu düştü.

Bahar Candan ve Mert Ramazan Demir'in ne konuştukları, sosyal medyada merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar ses getiren olaya ''Dünyanın en alakasız ikilisi'' yorumunu yaparken, bazıları ise ''Mert, gerçekten yalı çapkını çıktı'' dedi.

Mert Ramazan Demir'in, geçtiğimiz günlerde 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu ile Bağdat Caddesi'nde sarmaş dolaş görüntülenmesi de gündem olmuştu.



