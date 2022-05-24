Bahar Candan'ın 'arkadaş ilanı' paylaşımı olay oldu! "Benden daha güzeli varsa DM atın"

Yer aldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, Instagram üzerinde yaklaşık 557 bin takipçiye sahip olarak biliniyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen isim daha önce ablası Nihal Candan ile beraber çekilip paylaştığı fotoğraflarla gündem olmuştu.

'ARKADAŞ İLANI' PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Gittiği lüks restoranlardan fotoğraflar paylaşan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Bahar Candan'dan geçtiğimiz günlerde çok konuşulan dekolteli pozlar gelmişti.

Candan, bir paylaşımında yatağına yatarak sarı renkli bikinisiyle poz vermişti.

"BENDEN DAHA GÜZELİ VARSA..."

Fenomen isim bu kez şaşırtıcı bir hikaye paylaşımında bulundu. Candan, yaptığı paylaşımına "Benden daha güzeli varsa DM atsın lütfen, ücretli arkadaş olalım" notunu ekledi.

Moda programıyla ünlenen isim daha önce YouTube'da yayınlanan Katarsis programına katılarak hiç arkadaşı olmadığından yakınmıştı.

İşte Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



