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Bahar Candan klibiyle mide bulandırdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim yarışmacısı olarak tanınan ve daha sonra yaptığı garip paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Bahar Candan yeni klibiyle yine gündeme gelmeyi başardı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan "Dom Pérignon" şarkısına çektiği kliple izleyenleri adeta hayattan soğuttu.

Moda yarışmasıyla hayatımıza giren, ve yaptığı hareketlerle izleyenleri çileden çıkaran Bahar Candan, yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz günlerde kürkle dolaşan ve hayvanseverlerin tepkisini çeken Candan, yeni bir video klip çekti.

Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından şimdi de "Dom Pérignon" isimli parçasına klip çekti.

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Klibinde tuhaf hareketler sergileyen Bahar Candan, hafızalardan silinmeyecek gibi. Candan'ın garip hareketlerinin yanında makarna yiyişi de takipçilerini rahatsız etti. Candan'a takipçileri "mide bulandırıyorsun, bi instagram zevkimiz vardı, Gerçekten üstüne kusasım var, yazık sana" gibi yorum yağdı.

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